В Марий Эл задержали мужчину за разбой с игрушечным пистолетом

В Йошкар-Оле полиция задержала мужчину, который пошел на разбойное нападение с игрушечным пистолетом ради пяти пачек аскорбинки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Сотрудники, прибывшие на место преступления, установили, что неизвестный гражданин с пакетом зашел в аптеку. Сначала он попросил у фармацевта два шприца, после чего направился к столику с тонометром для измерения давления, а затем вернулся и велел работнице аптеки спрятаться, направив на нее похожий на пистолет предмет. Продавщица нажала на тревожную кнопку и спряталась за витриной. В этот момент преступник забрал из вазы у кассы пять упаковок аскорбиновой кислоты, после чего покинул аптеку.

Получив данные налетчика и изучив записи с камер, полицейские задержали подозреваемого в разбое. Злоумышленником оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что угрожал продавщице игрушечным пистолетом, а похищенные витамины якобы раздал прохожим на улице. Полицейские изъяли орудие совершения преступления.

До этого в Амурской области местный житель вооружился игрушечным пистолетом, найденным на детской площадке, и попытался ограбить аптеку.

Ранее полицейский выстрелил в подростка с игрушечным пистолетом.