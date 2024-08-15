В Иркутской области разбился бомбардировщик

Бомбардировщик Ту-22М, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На видео видно, как самолет загорелся еще в воздухе. По неподтвержденным данным, экипаж смог катапультироваться. Информации о жертвах и повреждениях на земле нет.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет со ссылкой на жителей села Михайловка, что самолет разбился неподалёку от въезда в населённый пункт, а перед этим начал гореть. Бомбардировщик Ту-22М взлетел с аэродрома Белая в соседнем Усольском районе. Данных о состоянии экипажа пока нет.

До этого в Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100. Борт врезался в землю. Причиной крушения мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей.

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