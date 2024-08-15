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В Киево-Печерской лавре молились перед запертым храмом

Минкультуры Украины опечатало храм в Киево-Печерской лавре

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», который действует от имени Минкультуры Украины, опечатал храм на территории обители и выгнал из него монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу монастыря.

«Согласно указу руководства национального заповедника «Киево-Печерская лавра», этот храм был закрыт и опечатан», — отметили в сообщении, уточнив, что речь идет о церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник».

Монахам разрешили забрать церковную утварь, но ежедневные богослужения попали под запрет. Проведение литургии предложили согласовывать с руководством заповедника.

До этого американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек заявил, что украинской стороне не стоит арестовывать священников Украинской православной церкви из-за их связи с Русской православной церковью (РПЦ). Сенатор подчеркнул, что также нельзя закрывать Киево-Печерскую лавру и другие церкви, связанные с Московским патриархатом.

Ранее неизвестные забросали яйцами храм Украинской православной церкви.

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