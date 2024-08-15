В Челябинске мотоциклист сбил девушку на велосипеде, когда уходил от погони

В Челябинске мотоциклист устроил погоню с сотрудниками ГАИ и сбил девушку на велосипеде. Об этом сообщает 74.ru.

ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой. Примерно в 16:20 водитель мотоцикла без номеров проигнорировал требование патруля об остановке и пытался скрыться от сотрудников ГАИ.

«Байкер угонял от мотобата, проехал на красный и сбил велосипедистку на пешеходном переходе», — рассказал очевидец.

Как стало известно, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Ситуацию прокомментировали в Госавтоинспекции.

«На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Турции мотоциклист сбил россиянку с ребенком, идущих по пешеходному переходу.