В Югре женщина пострадала от нападения директора и юриста местной управляющей компании

Жительница Югры обвинила руководителя местной управляющей компании «Бизнес-центр» в нападении. На пост пострадавшей во «ВКонтакте», который к настоящему времени уже удален, обратило внимание издание Neft.

Камила Амирханова из Пыть-Яха рассказала, что столкнулась с агрессией директора компании Тамары Мышляновой, когда пыталась получить необходимые документы. По словам Амирхановой, дочь Мышляновой, которая работает юристом в «Бизнес-центре», стала кричать на посетительницу, попросившую составить акт, а затем выгнала ее из кабинета.

«Я уже уходила, но юрист вышла на улицу, продолжила оскорблять меня и нецензурно выражаться. Я вернулась, чтобы узнать, чего она добивается, но она продолжала кричать и ругаться. В этот момент к нам вышла Мышлянова Татьяна и схватила меня за руку, потянула, юрист также схватила меня за другую руку», — говорит местная жительница.

Амирханова заявила, что правоохранители не спешат разбираться в ситуации, так как, по ее словам, в прошлом Мышлянова сама служила в полиции. Эту информации в пресс-службе УМВД опровергли, а также сообщили, что проверка по данному факту уже проводится.

«Мышлянова к полиции никакого отношения не имеет, она ушла на пенсию в середине нулевых, тогда еще из милиции», — заявили в ведомстве.

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