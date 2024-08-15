Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Югре женщина пострадала от нападения директора и юриста местной управляющей компании

Жительница Пыть-Яха обвинила директора местной управляющей компании в нападении

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Жительница Югры обвинила руководителя местной управляющей компании «Бизнес-центр» в нападении. На пост пострадавшей во «ВКонтакте», который к настоящему времени уже удален, обратило внимание издание Neft.

Камила Амирханова из Пыть-Яха рассказала, что столкнулась с агрессией директора компании Тамары Мышляновой, когда пыталась получить необходимые документы. По словам Амирхановой, дочь Мышляновой, которая работает юристом в «Бизнес-центре», стала кричать на посетительницу, попросившую составить акт, а затем выгнала ее из кабинета.

«Я уже уходила, но юрист вышла на улицу, продолжила оскорблять меня и нецензурно выражаться. Я вернулась, чтобы узнать, чего она добивается, но она продолжала кричать и ругаться. В этот момент к нам вышла Мышлянова Татьяна и схватила меня за руку, потянула, юрист также схватила меня за другую руку», — говорит местная жительница.

Амирханова заявила, что правоохранители не спешат разбираться в ситуации, так как, по ее словам, в прошлом Мышлянова сама служила в полиции. Эту информации в пресс-службе УМВД опровергли, а также сообщили, что проверка по данному факту уже проводится.

«Мышлянова к полиции никакого отношения не имеет, она ушла на пенсию в середине нулевых, тогда еще из милиции», — заявили в ведомстве.

Ранее спикер городской думы в ХМАО выбил телефон из рук журналистки и чуть с ней не подрался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами