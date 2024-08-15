В Правительстве выделят допсредства многодетным на Дальнем Востоке на погашение ипотеки

Кабинет министров расширил число регионов Дальнего Востока, которым выделят дополнительные средства для погашения ипотеки многодетными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Мишустин напомнил, что в рамках пилотного проекта семьи из Приморского края, у которых родился третий и последующие дети, получают единовременную выплату на погашение ипотеки в размере одного миллиона рублей.

«По поручению главы государства расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу», — отметил премьер.

По его словам, на эти цели в Кабмине выделят порядка трех миллиардов рублей.

Чиновники уверены, что такая мера станет серьезным подспорьем для родителей, которые планируют создать крепкую и большую семью.

Ранее в Госдуме призвали сделать детский лагерь в замке экс-замминистра обороны.