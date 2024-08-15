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В Правительстве выделят допсредства многодетным на Дальнем Востоке на погашение ипотеки

Кабмин выделит 3 млрд рублей многодетным на Дальнем Востоке на погашение ипотеки

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабинет министров расширил число регионов Дальнего Востока, которым выделят дополнительные средства для погашения ипотеки многодетными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Мишустин напомнил, что в рамках пилотного проекта семьи из Приморского края, у которых родился третий и последующие дети, получают единовременную выплату на погашение ипотеки в размере одного миллиона рублей.

«По поручению главы государства расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу», — отметил премьер.

По его словам, на эти цели в Кабмине выделят порядка трех миллиардов рублей.

Чиновники уверены, что такая мера станет серьезным подспорьем для родителей, которые планируют создать крепкую и большую семью.

Ранее в Госдуме призвали сделать детский лагерь в замке экс-замминистра обороны.

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