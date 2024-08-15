В ЮУЖД прокомментировали инцидент с вагонами в Оренбургской области

На станции Меновой двор Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) произошел сход шести грузовых порожних вагонов. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮУЖД.

Инцидент произошел 15 августа в 16:50 часов по местному времени.

К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Оренбург.

«Причины схода устанавливаются. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет», — отметили в пресс-службе ЮУЖД.

Отмечается, что происшествие не повлияло на движение других поездов.

Перед этим Telegram-канал «Новости Оренбурга» сообщил, что несколько вагонов влетели в расположенное около железнодорожных путей здание неподалеку от станции «Меновой двор».

6 августа сообщалось, что в Саратовской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде. Инцидент произошел на перегоне «Калининск – Лысые Горы», в результате него пострадали два человека.

Ранее в Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем.