Женщина лишилась 162 тысяч рублей, пытаясь найти мужа на СВО

Жена участника специальной военной операции (СВО) на Украине перевела более 160 тыс. рублей мошенникам, которые под видом волонтеров пообещали ей организовать видеозвонок с якобы попавшим в плен мужем. Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на неназванный источник.

По информации журналистов, в июне 2024 года супруг 39-летней жительницы российской столицы Ирины перестал отвечать на ее сообщения. Женщина ждала около месяца, но впоследствии нашла в интернете людей, которые представились волонтерами. Они убедили москвичку, что ее муж оказался в плену, и пообещали ей помочь организовать видеосвязь с военным.

В материале отмечается, что сначала злоумышленники потребовали за свои услуги плату в размере 12 тыс. рублей. Позже Ирину попросили перевести еще 24 тыс. рублей, так как ее супруга якобы признали «военным преступником», и из-за этого организовать звонок намного труднее.

«Но в назначенный час на связь выйти не удалось, мошенник сказал, что в лагере отключили свет», — рассказал источник.

Он добавил, что после этого мошенники предложили жительнице Москвы вернуть деньги. Злоумышленники прислали ей ссылку на соответствующую операцию, но после перехода по ней и ввода реквизитов своего банковского счета Ирина потеряла еще 50 тыс. рублей.

На этом «волонтеры» не остановились. Они объяснили списание средств обычным сбоем и заявили, что для возврата всей суммы ей надо еще раз перевести деньги.

«В общей сумме жена бойца СВО потеряла 162 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Когда москвичка поняла, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы. При этом судьбе ее супруга до сих пор неизвестна.

Ранее мошенница под видом военного убедила жительницу Московской области перевести ей деньги «на лечение».