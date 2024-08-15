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Женщина лишилась 162 тысяч рублей, пытаясь найти мужа на СВО

Москвичку обманули на 162 тысячи рублей, пообещав связаться с ее супругом на СВО

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Жена участника специальной военной операции (СВО) на Украине перевела более 160 тыс. рублей мошенникам, которые под видом волонтеров пообещали ей организовать видеозвонок с якобы попавшим в плен мужем. Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на неназванный источник.

По информации журналистов, в июне 2024 года супруг 39-летней жительницы российской столицы Ирины перестал отвечать на ее сообщения. Женщина ждала около месяца, но впоследствии нашла в интернете людей, которые представились волонтерами. Они убедили москвичку, что ее муж оказался в плену, и пообещали ей помочь организовать видеосвязь с военным.

В материале отмечается, что сначала злоумышленники потребовали за свои услуги плату в размере 12 тыс. рублей. Позже Ирину попросили перевести еще 24 тыс. рублей, так как ее супруга якобы признали «военным преступником», и из-за этого организовать звонок намного труднее.

«Но в назначенный час на связь выйти не удалось, мошенник сказал, что в лагере отключили свет», — рассказал источник.

Он добавил, что после этого мошенники предложили жительнице Москвы вернуть деньги. Злоумышленники прислали ей ссылку на соответствующую операцию, но после перехода по ней и ввода реквизитов своего банковского счета Ирина потеряла еще 50 тыс. рублей.

На этом «волонтеры» не остановились. Они объяснили списание средств обычным сбоем и заявили, что для возврата всей суммы ей надо еще раз перевести деньги.

«В общей сумме жена бойца СВО потеряла 162 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Когда москвичка поняла, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы. При этом судьбе ее супруга до сих пор неизвестна.

Ранее мошенница под видом военного убедила жительницу Московской области перевести ей деньги «на лечение».

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