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Взрыв произошел на Павлоградском механическом заводе на Украине

Лебедев: на Павлоградском механическом заводе на Украине произошел взрыв

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Павлоградском механическом заводе на Украине произошел взрыв. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, после этого началась детонация, продолжавшаяся уже более трех часов.

До этого Лебедев сообщил, что удар по порту в городе Одессе, предположительно, пришелся по пусковым установкам и арсеналу западных противокорабельных ракет. Он уточнил, что защищавшая склад украинская система противовоздушной обороны не успела сработать и уничтожить снаряд.

Вечером 14 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Одессе произошел мощный взрыв. Журналисты обнародовали кадры с места ЧП, на которых был запечатлен поднимающийся в небо столб дыма.

Позже координатор николаевского подполья заявил РИА Новости об ударе по порту, расположенному в данном населенном пункте. Лебедев уточнил, что Вооруженные силы Украины понесли определенные потери.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому в Николаевской области Украины.

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Операция на Украине
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