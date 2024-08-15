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Ким Чен Ын купил люксовый внедорожник Mercedes Benz стоимостью $200 тысяч

Daily Star: лидер КНДР Ким Чен Ын приобрел премиум внедорожник Mercedes Benz за $200 тысяч

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KCTV

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын купил новый автомобиль марки Mercedes Benz стоимостью $200 тысяч, который возит с собой по регионам, пострадавшим от наводнения, пишет Daily Star.

Как утверждают СМИ, Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения и нехватки продовольствия общины в Северной Корее, передвигаясь на своем новом автомобиле. Сообщается, что политик приобрел люксовый внедорожник Mercedes Benz, стоимость которого составляет примерно $200 тысяч.

Это как минимум второй Mercedes премиум-класса Кима, поскольку ранее сообщалось, что в его автопарке был замечен Maybach GLS 600. Источники утверждают, что у политика есть Cadillac Escalade, Rolls Royce Phantom и бронированные Lexus.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын снес особняк своей нелюбимой бабушки. Как сообщают источники, на содержание этой резиденции уходило слишком много средств.

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