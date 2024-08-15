Юрист объяснил, чем может обернуться агрессия покупателей на сотрудников ПВЗ

Член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» прокомментировал инцидент в подмосковной Лобне, где клиентка, недовольная отказом в возврате товара, ударила сотрудницу маркетплейса. По словам юриста, человека, совершившего противоправное действие в отношении сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности.

Эксперт напомнил, что в каждом ПВЗ присутствуют видеокамеры, фиксирующие происходящее. В случае применения силы к работнику пункта, как правило, наступает административная ответственность. Если же действие сопровождалось оскорблениями на почве национальной принадлежности, религии, ненависти и вражды, высока вероятность привлечения к уголовной ответственности, предупредил он.

«В случае административного наказания назначается штраф до 30 000 рублей. В случае уголовного наказания — лишение свободы на срок до 5 лет в зависимости от квалификации преступления. Еще потерпевший вправе обратиться в суд с требованием о моральной компенсации», — отметил Воропаев.

По информации Telegram-канала «Shot Проверка», в ПВЗ маркетплейса Wildberries на улице Колычева клиентка вскрыла упаковку постельного белья, которое ей пришло, и захотела вернуть покупку.

Сотрудница, в свою очередь, стала объяснять покупательнице, что, в соответствии с правилами, не может осуществить возврат такого товара. Клиентка взяла упаковку с бельем и дважды ударила ею работницу ПВЗ по голове.

При этом сотрудница Wildberries заявила, что находится в положении, стала хвататься за живот и заплакала. После произошедшего женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, а недовольная покупательница написала отрицательный отзыв и поставила пункту выдачи одну звезду рейтинга.

Ранее жительница Самарской области устроила дебош в ПВЗ Wildberries из-за заказа.