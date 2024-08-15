Грузовой поезд врезался в здание в Оренбургской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Оренбурга».

Несколько вагонов влетели в расположенное около железнодорожных путей здание неподалеку от станции «Меновой двор».

На месте работают оперативные службы.

Информации о причинах происшествия и пострадавших пока нет.

6 августа в Саратовской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде. Инцидент произошел на перегоне «Калининск – Лысые Горы», в результате него пострадали два человека.

29 июля поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом», выехавшим на пути. Всего с рельсов сошли девять вагонов, при этом семь из них опрокинулись на бок. В поезде находились 812 пассажиров. Общее число пострадавших в ДТП превысило 100 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее в Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем.