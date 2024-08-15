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Мужчина отобрал пистолет у юного грабителя и выстрелил в него

В Бразилии мужчина отобрал пистолет у 16-летнего грабителя и выстрелил в него

В Бразилии мужчина дал отпор уличным грабителям, передает Daily Mail.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел вечером 4 августа в городе Гуарульюс на юго-востоке страны. На записи видно, как местный житель попрощался со своим знакомым и пошел в противоположном от него направлении. В этот момент двое молодых людей подъехали к мужчине на мотоцикле и затормозили.

Один из злоумышленников стал угрожать жертве пистолетом и потребовал телефон. Мужчина отдал им гаджет, пока его держали на мушке, а затем сделал выпад и обезоружил нападавшего. Он повалил мотоцикл и открыл огонь в сторону 16-летнего подростка.

Раненого в плечо и левую руку юношу срочно доставили в ближайшую больницу, но спасти не смогли. Позже стрелка задержали в его доме. Мужчину допросили в полицейском участке и отпустили без предъявления обвинений.

Ранее восьмилетняя девочка с битой помогла отцу отбиться от грабителя.

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