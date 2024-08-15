Политолог назвала уверенным старт работы Миляева в должности врио губернатора

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным продемонстрировал уверенный старт работы в новой должности. Об этом по ее итогам рассказала руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, политолог Дарья Кислицына.

По ее словам, сейчас перед командой Миляева стоит несколько приоритетных задач. В пример она привела запуск обновленной программы развития региона, составленной с учетом мнения жителей и новых национальных целей развития, а также обеспечение уверенной работы оборонно-промышленного комплекса и всестороннюю поддержку участников спецоперации.

«Это реализация всех социальных обязательств и, в целом, продолжение успешного социально-политического курса, заданного экс-губернатором Алексеем Дюминым. Есть также точки роста, с которыми предстоит работать. Так, глава государства обратил внимание врио на нехватку в регионе врачей», — сказала Кислицына.

Она считает, что в этом вопросе Миляев продемонстрировал преемственность управленческого курса, а также подчеркнул, что за прошедшие годы был выработан целый комплекс мер поддержки сотрудников здравоохранения.

«Миляев проявляет себя в новой должности как грамотный управленец. Тульский регион ему, безусловно, хорошо знаком — он там родился, работал в команде экс-губернатора Алексея Дюмина. Во многом именно поэтому при чтении соцсетей Миляева, кстати, ощущается эффект полного погружения в контекст», — добавила политолог.

По ее словам, соцсети главы региона можно рассматривать как важнейший источник достоверной информации о событиях в региональной политике от первого лица.

«Врио хорошо понимает потребности жителей и активно работает над всеми сформулированными задачами. И сам полностью соответствует запросу людей — на эмпатию, управленческий профессионализм и стремление решать проблемы», — сказала Кислицына.

При этом она отметила, что в основе президентской политики лежит забота о благополучии каждого гражданина России вне зависимости от того, в какой точке страны он живет — в мегаполисе, региональной столице или в малом городе.

«В экспертной среде на этот счет сложился описательный концепт «человекоцентричной политики». И субъекты федерации как раз выступают проводниками этой политики на местах. В начале встречи с президентом Миляев неслучайно выразил слова благодарности в адрес лично главы государства и федерального центра за поддержку региона», — заключила эксперт.

Ранее Путин пожелал Миляеву успехов на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. При этом глава государства указал на необходимость решения ряда проблем региона. Он отметил, что до выборов не так много времени, и его нужно использовать для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области.