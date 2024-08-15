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Ликвидировано открытое горение в административном здании в Казани

Пожарные ликвидировали открытое горение в деловом центре Казани

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое возгорание на мансардном этаже административного здания в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте пожара в Казани объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что борьбу с огнем продолжают более 80 человек и 14 единиц техники.

Пожар, как сообщалось, произошел в здании делового центра на улице Восстания в Казани. Также появилось видео, на котором запечатлено горящее здание. На кадрах видно, что пламя полностью охватило верхний этаж строения. В министерстве рассказали, что огонь распространился на площади 750 квадратных метров. При этом находившиеся внутри люди смогли эвакуироваться самостоятельно.

Информации о пострадавших к данному моменту не поступало.

Сегодня в подмосковном городе Люберцы произошел пожар на территории бывшего завода имени Ухтомского. Прибывшим на место инцидента пожарным удалось локализовать возгорание на площади 2,7 тысячи квадратных метров.

Ранее в Адыгее на складе произошел крупный пожар

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