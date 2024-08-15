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Умерла последняя женщина-штурман ВОВ

Умерла последняя из женщин-штурманов ВОВ, летчица Галина Брок–Бельцова

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Совет депутатов городского округа Щёлково, Московской области

В возрасте 99 лет скончалась советская военная летчица, штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков Галина Брок–Бельцова. Об этом сообщили в союзе женщин летных специальностей «Авиатриса».

Брок–Бельцова награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени. В годы Великой Отечественной войны она совершила 36 боевых вылетов. После войны неоднократно принимала участие в Параде Победы, занималась общественной работой.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о смерти президента некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» и экс-председателя Ленгорисполкома Владимира Ходырева. Беглов добавил, что Ходырев был связующим звеном между Ленинградом и Санкт-Петербургом, а также между достижениями 80-х годов и успехами современности. Ходырев был свидетелем, а иногда и непосредственным участником обороны города во время Великой Отечественной войны.

Ранее суд в РФ признал преступления нацистов в Липецкой области в годы войны геноцидом.

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