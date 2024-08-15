Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курьер, забиравшая деньги у Долиной, считала, что помогает ФСБ

Курьер, забиравшая деньги у Долиной, заявила, что не знала об афере

close
100%
larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Арестованная по делу об афере со сбережениями певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова рассказала на допросе об уверенности, что помогает силовикам. Видео опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Цырульниковой, ей поступили звонки «от органов ФСБ». Они говорили, что помогают женщине защитить ее сведения, которые «утекли в какую-то нехорошую сторону». Женщина утверждает, что аферисты много знали и про нее, и про ее детей.

«Поэтому никакого подозрения, <…> что я в какой-то махинации участвую, у меня не было», — призналась она, уточнив, что по данным мошенников, у Долиной якобы возникли финансовые сложности и ведется расследование.

«Я была приятно удивлена, что это была Лариса Долина. Я забрала большой пакет и проследовала в машину», — отметила обвиняемая.

Мошенники, обманувшие народную артистку РФ Ларису Долину, четыре месяца убеждали ее отдать им деньги. При этом большую часть средств певица перевела им самостоятельно, другую же — передала через курьера. Анжелу Цырульникову, которая забрала у Долиной деньги, уже арестовали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого адвокат объяснил, почему дочь не помешала Долиной стать жертвой мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами