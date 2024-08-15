Курьер, забиравшая деньги у Долиной, считала, что помогает ФСБ

Арестованная по делу об афере со сбережениями певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова рассказала на допросе об уверенности, что помогает силовикам. Видео опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Цырульниковой, ей поступили звонки «от органов ФСБ». Они говорили, что помогают женщине защитить ее сведения, которые «утекли в какую-то нехорошую сторону». Женщина утверждает, что аферисты много знали и про нее, и про ее детей.

«Поэтому никакого подозрения, <…> что я в какой-то махинации участвую, у меня не было», — призналась она, уточнив, что по данным мошенников, у Долиной якобы возникли финансовые сложности и ведется расследование.

«Я была приятно удивлена, что это была Лариса Долина. Я забрала большой пакет и проследовала в машину», — отметила обвиняемая.

Мошенники, обманувшие народную артистку РФ Ларису Долину, четыре месяца убеждали ее отдать им деньги. При этом большую часть средств певица перевела им самостоятельно, другую же — передала через курьера. Анжелу Цырульникову, которая забрала у Долиной деньги, уже арестовали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого адвокат объяснил, почему дочь не помешала Долиной стать жертвой мошенников.