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В Казани загорелось здание делового центра

Пожар площадью 750 «квадратов» произошел в здании делового центра в Казани

Крупный пожар произошел в здании делового центра в Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале «Регион116 Казань | Region116 Kazan».

В материале отмечается, что строение находится на улице Восстания.

Публикация дополнена видео, на котором запечатлено горящее здание. На кадрах видно, что пламя полностью охватило верхний этаж строения.

МЧС РФ в официальном Telegram-канале уточнило, что огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, при этом находившиеся внутри люди смогли эвакуироваться самостоятельно.

«Тушение продолжают более 80 специалистов и 14 единиц техники», — говорится в публикации.

Позже в профильном ведомстве заявили, что огнеборцы ликвидировали открытое горение. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Утром 15 августа в подмосковном городе Люберцы загорелось здание на территории бывшего завода имени Ухтомского (сейчас — Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения). Прибывшим на место ЧП сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание на площади 2 700 квадратных метров. При этом к тушению огня были привлечены 80 специалистов, 24 единицы техники и два вертолета.

Ранее на огромном складе в Республике Адыгея произошел пожар площадью 900 квадратных метров.

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