Замглавы МВД РФ рассказал о звонящих ему украинских мошенниках

Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко рассказал, что ему четыре раза звонили украинские телефонные мошенники. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар», — сказал замглавы МВД РФ.

В начале июля член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин заявил, что более 1000 мошеннических кол-центров, работающих на территории Украины, «атакуют» российских граждан своими звонками. Парламентарий подчеркнул, что эти организации находятся в юрисдикции другой страны, и у Москвы нет возможности повлиять на их закрытие.

15 августа представитель МВД сообщил, что украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Соединенных Штатов и Великобритании. По его словам, подобные организации дестабилизируют обстановку в стране и вызывают недоверие к правоохранительной системе.

Ранее стало известно, что мошенники начали чаще использовать дипфейки.