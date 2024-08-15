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Замглавы МВД РФ рассказал о звонящих ему украинских мошенниках

Замглавы МВД РФ Кубышко рассказал, что ему звонили мошенники из Украины

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МВД РФ

Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко рассказал, что ему четыре раза звонили украинские телефонные мошенники. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар», — сказал замглавы МВД РФ.

В начале июля член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин заявил, что более 1000 мошеннических кол-центров, работающих на территории Украины, «атакуют» российских граждан своими звонками. Парламентарий подчеркнул, что эти организации находятся в юрисдикции другой страны, и у Москвы нет возможности повлиять на их закрытие.

15 августа представитель МВД сообщил, что украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Соединенных Штатов и Великобритании. По его словам, подобные организации дестабилизируют обстановку в стране и вызывают недоверие к правоохранительной системе.

Ранее стало известно, что мошенники начали чаще использовать дипфейки.

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