Олимпийская медалистка из Китая работает официанткой в ресторане, пишет «https://worldofbuzz.com/olympian-by-day-server-by-night-silver-medallist-zhou-yaqin-seen-helping-out-at-her-family-restaurant/» target=«_blank»>World of Buzz». Заведение принадлежит ее родителям.

Гимнастка из Китая Чжоу Яцинь, которая выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, вернувшись домой продолжила работать официанткой в ресторане. Заведение принадлежит ее родителям, поэтому в свободное от тренировок время 18-летняя спортсменка обслуживает гостей.

«Всем советую посетить ресторан моей семьи», — призвала Чжоу в соцсетях.

Пользователи соцсетей отметили, что несмотря на высокие результаты в спорте, Яцинь не забывает про мать и отца, которым нужна помощь. Впрочем, некоторые поклонники гимнастки переживают, что таким образом она рискует потерять хорошую спортивную форму, что скажется на ее результатах.

Ранее два повара из Китая оказались в тюрьме за добавление в еду препаратов от диареи.