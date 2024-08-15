На Урале незнакомец пытался утащить девушку в лес, но ее спас таможенник

В Челябинске сотрудник таможни стал свидетелем нападения мужчины на 21-летнюю девушку и помешал злоумышленнику осуществить его планы. Об этом сообщили в представительстве Уральского таможенного управления.

Инцидент произошел 15 августа на одной из городских остановок. По словам инспектора Дениса Каменского, он сидел в автомобиле, когда увидел, как неизвестный удерживает девушку и тащит ее в сторону леса. Правоохранитель покинул машину и задержал подозрительного мужчину. Напарница инспектора, которая находилась в этот момент рядом с ним, вызвала полицию.

«В отношении нападавшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»», — поделились в пресс-службе управления.

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