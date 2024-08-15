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Организаторов нарколаборатории в Ярославле приговорили к длительным срокам

В Ярославле осудили мужчин, организовавших нарколабораторию в частном доме

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Shutterstock

В Ярославле двоих мужчин, организовавших нарколабораторию в частном доме, приговорили к длительным срокам. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает «Российская газета».

По информации газеты, сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали незаконную нарколабораторию, которая располагалась в частном доме под Ярославлем. Из нелегального цеха изъяли более десяти килограммов наркотиков, а также специальное оборудование для производства запрещенных веществ и больше тонны прекурсоров.

Установлено, что производство организовали двое россиян в возрасте 39 и 43 лет. Ярославский областной суд признал их виновными в незаконном изготовлении наркотиков в особо крупном размере и приговорил к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Один мужчина проведет там 16 лет, а второй 15 лет и шесть месяцев.

Ранее в Подмосковье задержали украинца, развернувшего нарколабораторию на даче.

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