Организаторов нарколаборатории в Ярославле приговорили к длительным срокам

В Ярославле двоих мужчин, организовавших нарколабораторию в частном доме, приговорили к длительным срокам. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает «Российская газета».

По информации газеты, сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали незаконную нарколабораторию, которая располагалась в частном доме под Ярославлем. Из нелегального цеха изъяли более десяти килограммов наркотиков, а также специальное оборудование для производства запрещенных веществ и больше тонны прекурсоров.

Установлено, что производство организовали двое россиян в возрасте 39 и 43 лет. Ярославский областной суд признал их виновными в незаконном изготовлении наркотиков в особо крупном размере и приговорил к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Один мужчина проведет там 16 лет, а второй 15 лет и шесть месяцев.

Ранее в Подмосковье задержали украинца, развернувшего нарколабораторию на даче.