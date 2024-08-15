В Дубне обновят 2 общественных пространства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству на улице Центральной в Дубне, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«В Дубне появится пешеходная территория с местами для тихого отдыха. Также уже облагорожена набережная Менделеева и прилегающий Центральный парк», — рассказал губернатор.

Воробьев добавил, что на Центральной улице установят теневые навесы, скамейки, расширят тротуары и проложат велодорожку.

«Стараемся и другие территории в городе приводить в порядок, создавать новые. В 2026-м планируем открыть большой лесопарк, 65 гектаров», — отметил губернатор.

Также в Дубне осенью запустят часть кольцевого веломаршрута «Дубненская кругосветка» длиной 13,1 км.

Общая протяженность веломаршрута, который соединит все парки и достопримечательности города, составит более 30 км. На новом веломаршруте будут проводить соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, триатлону и легкоатлетическим кроссам.

Работы по благоустройству проводятся при поддержке национального проекта «Жилье и городская среда».