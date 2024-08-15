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В Казахстане разыскивают бывшего зятя экс-главы Комитета нацбезопасности

В Казахстане объявили в розыск бывшего зятя экс-главы Комитета нацбезопасности

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Анатолий Устиненко/РИА «Новости»

Агентство по противодействию коррупции Казахстана объявило в розыск бизнесмена Азамата Капенова, бывшего зятья экс-главы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что Капенова объявили в розыск за совершение тяжкого преступления, предусмотренного статьей 190 части 4 пункта 3 (мошенничество). Как сообщается, он является гражданином Российской Федерации, 1978 года рождения.

За информацию о местонахождении разыскиваемого ведомство обещает награду.

Капенов до этого занимал пост заместителя гендиректора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств АО «Федеральная грузовая компания».

До этого сотрудники полиции и пограничной службы Казахстана задержали в аэропорту Алма-Аты гражданина России, находящегося в международном розыске за вовлечение иностранцев в военные конфликты.

Ранее экс-посол Украины в Казахстане был объявлен в международный розыск.

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