В Казахстане разыскивают бывшего зятя экс-главы Комитета нацбезопасности

Агентство по противодействию коррупции Казахстана объявило в розыск бизнесмена Азамата Капенова, бывшего зятья экс-главы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что Капенова объявили в розыск за совершение тяжкого преступления, предусмотренного статьей 190 части 4 пункта 3 (мошенничество). Как сообщается, он является гражданином Российской Федерации, 1978 года рождения.

За информацию о местонахождении разыскиваемого ведомство обещает награду.

Капенов до этого занимал пост заместителя гендиректора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств АО «Федеральная грузовая компания».

До этого сотрудники полиции и пограничной службы Казахстана задержали в аэропорту Алма-Аты гражданина России, находящегося в международном розыске за вовлечение иностранцев в военные конфликты.

Ранее экс-посол Украины в Казахстане был объявлен в международный розыск.