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Подвергшийся издевательствам бойцов ВСУ пенсионер пропал

Mash: ставший жертвой издевательств бойцов ВСУ под Суджей пенсионер пропал

Российский пенсионер, над которым издевались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Суджи, пропал без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в последний раз родственники мужчины созванивались с ним 6 августа, а 11 августа он был снят на видео украинских солдат. После этого его местонахождение стало неизвестно.

Telegram-канал обратил внимание, что опубликовавший ролик солдат написал в социальных сетях о судьбе пенсионера после окончания записи. По его словам, мужчину лишили жизни. При этом внучка мужчины отказывается верить в это.

Кадры с издевательством украинских солдат над пенсионером начали распространяться 15 августа. На них показано, как солдаты ВСУ в нацистских касках глумятся над пожилым мужчиной. Они имитируют немецкий акцент и оскорбляют пенсионера.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже прокомментировал инцидент. Депутат объявил награду в 5 млн рублей за поимку бойцов ВСУ, которые глумились над пожилым жителем Курской области.

Ранее стала известна личность издевавшегося над пенсионером солдата ВСУ.

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