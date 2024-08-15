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Россияне стали чаще включать мультфильмы на российских платформах после замедления YouTube

ИТ-специалист Бырдин: российские сервисы выдержат приток пользователей

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Просмотры детского контента на российских онлайн-кинотеатрах и видеосервисах кратно выросли после замедления YouTube, заявил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Он отметил, часть спроса пользователей после замедления YouTube могут удовлетворить российские площадки.

«Какую-то часть этого спроса, который касается, например, детского контента – в первую очередь короткой многосерийной анимации для детей до 6 лет – запросто смогут удовлетворить российские онлайн-кинотеатры», — сказал он.

Бырдин добавил, что на российских площадках большой выбор контента.

«Наша инфраструктура запросто выдержит приток даже десятков миллионов пользователей, поскольку мы хорошо умеем масштабировать нагрузку, обычно достигающую пика в новогодние праздники», — сказал он.

По данным «Кинопоиска», с 5 по 11 августа число зрителей детского контента выросло в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей.

Также на Okko количество подписчиков в детском профиле увеличилось на 89% за месяц, а количество просмотров детского контента в Premier выросло в 3,5 раза с 1 по 12 августа.

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