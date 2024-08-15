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Подмосковные врачи спасли юношу от деформации лица

В Подмосковье хирурги спасли юношу с опухолью челюсти

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Минздрав Московской области

Врачи МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского прооперировали юношу с опухолью нижней челюсти, патология могла привести к деформации лица. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

19-летний юноша поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с диагностированной амелобластомой — доброкачественной опухолью нижней челюсти. Новообразование развилось из тканей зубов и росло постепенно На момент обращения к медикам, опухоль доставляла пациенту значительный дискомфорт. Дальнейшее отсутствие лечения могло привести к деформации черт лица и челюсти.

«Мы удалили фрагмент нижней челюсти с образованием и замещением дефекта малоберцовым аутотрансплантатом из собственной кости пациента. Мы применяли сложную технику микрохирургического сосудистого анастомоза, то есть сшивали отдельные сосуды между собой», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.

Хирургическое вмешательство длилось более 10 часов и прошло успешно. Новообразование полностью удалили. Юноша уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее россиянка два года терпела боль от опухоли, и она разрослась до огромных размеров.

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