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Потерянное обручальное кольцо найдено на семейной ферме в Кентукки спустя 61 год

UPI: американка нашла потерянное обручальное кольцо спустя 61 год

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Angie Mitchell Searcy/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина из США нашла потерянное обручальное кольцо мужа спустя 60 лет после пропажи, пишет издание UPI.

Барбара Грегори рассказала, что ее муж Гленн потерял свое обручальное кольцо всего через два месяца после их свадьбы в 1963 году. По ее словам, украшение было потеряно возле дерева, которое они посадили после возвращения из медового месяца, но, несмотря на долгие поиски, изделие так и не было найдено.

Спустя 61 год Барбара работала в своем огороде возле того самого дерева, когда заметила блестящий на солнце предмет. Оказалось, это и было кольцо Гленна, которое пролежало в земле столько времени.

По словам американки, шансы найти кольцо равнялись примерно один к миллиону, и она рада, что это произошло. Женщина отнесет украшение реставратору и будет хранить его дома в память о супруге.

Ранее в Израиле подросток случайно нашел очень древнее кольцо.

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