Отпускникам рассказали, как избежать простуды по возвращении из жарких стран

Чтобы свести к минимуму риск заболеть, вернувшись из жаркой страны, особенно, если температура дома существенно ниже, чем на курорте, необходимо, в первую очередь, одеваться по погоде, и не ходить по инерции в сандалиях. Такой совет в беседе с газетой «Взгляд» дала врач-терапевт, старший научный сотрудник научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Александра Медзиновская.

«Если была смена часовых поясов, например, с разницей в три часа и более, то лучше добавить нормализующие сон, успокаивающие добавки (с магнием, валерианой, глицином, мелатонином). Нарушенный сон — это всегда риск иммуносупрессии», — продолжила специалист.

Также она посоветовала использовать барьерные методы защиты, находясь в местах скопления людей, и орошать нос морской водой 3-4 раза в день. Кроме того, по ее словам, следует по возвращении из отпуска отказаться от алкоголя, поскольку он снижает иммунитет.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Никита Неверов до этого заявлял, что утверждение о том, что избежать простуды в межсезонье поможет употребление ударных доз витамина С, является мифом. Чтобы уберечься от ОРВИ и гриппа, по его словам, стоит чаще бывать на свежем воздухе, регулярно проветривать помещения и, по возможности, избегать мест скопления людей.

Ранее ученые выяснили, что женщины болеют гриппом тяжелее мужчин.