Мать пострадавшей в Судже девочки рассказала, что спасло ее от дрона

В Судже Курской области пострадавшую при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) девочку спасла мягкая игрушка. Об этом рассказала мать пострадавшего ребенка в беседе с RT.

По словам женщины, начиненный металлическими шариками беспилотник ударил по автомобилю, после чего залетел в открытый люк машины. На автомобиле девочку с братом эвакуировали дядя с тетей.

Как рассказала женщина, девочка в этот момент держала в руках мягкую игрушку — ростового кота, который позволил ей избежать таких серьезных травм, как у ее брата. Мать сообщила, что у мальчика травма черепа, осколки разлетелись внутри, в настоящее время его прооперировали. У девочки оказалось повреждено только колено. Медики извлекли из него три осколка.

Тетя детей, которая тоже находилась в автомобиле в момент атаки беспилотника, почти не пострадала, тогда как у ее мужа диагностировали множественные осколочные ранения.

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