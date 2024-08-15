В Севастополе сорвали украинскую провокацию

Украинские провокаторы начали рассылать жителям Севастополя приглашения на митинг и убеждать их потребовать возвращения морских пехотинцев, которые были направлены в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он рассказал, что 14 августа в СМИ появилась информация об успехах бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в Курской области. В частности, российским военным удалось захватить бронированную машину Roshel Senator канадского производства.

По словам Развожаева, именно после обнародования данной информации жителям Севастополя стали присылать провокационные сообщения.

«Успехи наших морпехов укронацистам — как кость в горле. Поэтому ципсошники (сотрудники центров информационно-психологических операций Украины — «Газета.Ru») начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти сегодня на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь», — подчеркнул глава города.

Как он отметил, провокаторы рассылали сообщения с фейковых аккаунтов под видом жен военнослужащих.

Развожаев добавил, что в результате никто из жителей Севастополя не вышел на митинг. На этом фоне глава города поблагодарил граждан за бдительность и осознание того, насколько сейчас важно не поддаваться провокациям.

Ранее российские военные вернули контроль над одним из населенных пунктов в Курской области.