Россиянам рассказали, почему нельзя есть дыню с другими продуктами

Дыню не следует есть с другими продуктами, поскольку она подвергается ферментации не в желудке, а только в тонком кишечнике. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу минздрава Подмосковья.

«Если, условно говоря, вы съели дыню, она будет «тащить» за собой другие продукты, съеденные до нее, так как в желудке она не задерживается. Это будет приводить к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте — тяжести, вздутию, отрыжке, нарушениям стула», — рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Специалист посоветовала есть дыню либо за два часа до основного приема пищи, либо через два часа после.

До этого Сухорукова говорила, что средняя допустимая порция арбуза или дыни, которую можно съесть за один раз, составляет 400–600 граммов.

Она также отмечала, что для беременных и кормящих женщин рекомендуется не более трех ломтиков арбуза или дыни в день. Для детей старше шести лет безопасная норма составляет 200-400 граммов, а в качестве прикорма малышам до двух лет — не более 50 граммов, и до трех лет — до 100 граммов.

Ранее врач назвала признак дыни, созревание которой ускорили.