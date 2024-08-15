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В России предрекли резкое снижение цен на новостройки к концу года

Риэлтор Апрелев: к концу 2024 года новостройки подешевеют на 15-20 %

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

К концу текущего года стоимость квартир в новостройках упадет на 15-20%, а количество сделок сократится вдвое или даже втрое. Многие застройщики будут реализовывать жилье по старым ценам с разными льготами, рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев Общественной Службе Новостей.

Сокращение рынка первички произойдет из-за завершения программы льготной ипотеки, на которую до этого приходилось до 40% продаж. Еще 40% приходилось на семейную ипотеку, условия которой ужесточили, а остальные квартиры реализовывались по другим льготным программам, отметил эксперт.

«По итогам года, я думаю, общее снижение числа выданных ипотечных кредитов по рынку новостроек составит не менее 20-30 % по отношению к предыдущему году, что будет не так печально», — отметил он.

Все это приведет к снижению цен на новостройки, а также разные льготы – к примеру, нулевая ипотечная ставка. При этом россияне с учетом сложившихся условий – высокой ставки на кредиты – в любом случае снизят покупательскую активность, заключил риелтор.

Ранее россиян предупредили, что осенью цены на аренду квартир подскочат на 20%.

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