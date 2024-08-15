Новые учебники истории для пятых-девятых классов появятся к концу года

Новые учебники истории для 5-9-х классов, а также учебник по обществознанию для 9-го класса представят к концу 2024 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Министр рассказал, что российские школы начали работать по единым федеральным программам. Старшеклассники в прошлом учебном году уже начали заниматься по единым учебникам истории. Работа над развитием единого образовательного пространства продолжается и в новом учебном году.

Кравцов добавил, что министерством были разработаны механизмы, способствующие уменьшению расходов на закупку учебников.

В начале августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что выпуск учебников по истории для 5-9 классов перенесли на 2025 год. К этому времени планировали подготовить государственные учебники по таким предметам, как «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» и обновленное «Обществознание» для старшеклассников.

Также в депутаты ГД предложили ввести «школьный кешбэк» на покупку товаров к 1 сентября. Речь идет не только о канцелярских товарах, но и об учебниках, школьной форме, рюкзаках.

Ранее в Госдуме призвали ввести в школах форму в стиле императорской России.