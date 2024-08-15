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Психологи объяснили, как использование гаджетов влияет на детскую агрессию

Детский психолог Таранова: не нужно связывать гаджеты с детской агрессией

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Уровень агрессии и раздражительности у каждого ребенка индивидуален и зависит в первую очередь от особенностей нервной системы. Подобные проблемы с эмоциональной регуляцией – не новость, они возникали задолго до появления гаджетов, поэтому связывать смартфоны и с агрессией не нужно, заявила в беседе с НСН детский психолог Ирина Таранова.

Если ребенок чересчур долго «сидит» в гаджетах, то это может обострить уже существующие проблемы с контролем эмоций, но однозначного вывода, что именно из-за телефонов или планшетов они становятся неправлеными, делать нельзя, отметила специалист.

«Здесь все очень индивидуально. Некоторым детям в возрасте четырех лет допустимо по 10-15 минут смотреть мультики, а для некоторых эти 10 минут будут возбуждать нервную систему, от чего ребенок будет становиться более плаксивым и раздражительным, когда нужно будет этот гаджет убирать», — объяснила врач.

Если отказ от гаджета в моменте становится проблемой и вызывает бурную реакцию – это признак неготовности ребенка к использованию таких технологий, и тогда это нужно максимально ограничивать. Что касается маленьких детей в возрасте 3-4 лет, то им допустимо пользоваться гаджетами не дольше, чем полчаса в день, заключила психолог.

Родителям ранее объяснили, как направить желание ребенка быть в гаджетах в правильное русло.

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