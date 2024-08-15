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На Кубани неадекватная соседка терроризирует подъезд

В Краснодаре женщина продырявила потолок и поздоровалась с соседями

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krd_tipich/VK

В Краснодаре жители одного из домов пожаловались на соседку, которая, по их словам, ведет себя неадекватно. Об этом сообщает издание «Утренний Юг».

Жители дома 63 по улице 40-летия Победы утверждают, что 53-летняя женщина постоянно ломится в двери к соседям, угрожает им, периодически выходит голой на лестничную клетку, а еще разбирает по частям свою квартиру. Так, одна из квартиросъемщиц показала, что женщина проковыряла сквозную дыру в потолке, и теперь с ней можно поздороваться через отверстие.

Также соседи отметили, что дебоширка разжигает костер на балконе. По словам собеседников СМИ, у женщины большие долги за коммунальные услуги. Ее отключили от электричества, но вода и газ в квартире остались.

Жители не знают, что делать, так как они ни раз обращались в правоохранительные органы, но пока не увидели результата.

Ранее жительница Южно-Сахалинска пожаловалась на супружескую пару, которая держит в страхе ее и соседей.

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