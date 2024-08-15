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В Ростовской области рабочий украл со стройки автокран

В Ростовской области рабочий украл со стройки автокран за 2,8 млн рублей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Песчанокопском районе Ростовской области задержали мужчину, который угнал автокран со строительной площадки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился руководитель строительной фирмы, он сообщил, что с территории строящегося домовладения пропал автокран. Как установили полицейские, на стройку проник 35-летний житель Краснодарского края, который работал на соседнем объекте.

Мужчина завел автокран и выехал на нем со строительной площадки. Общий ущерб составил 2,8 млн рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске задержали мужчину, который обокрал сотрудницу больницы, угнал ее Lexus и устроил ДТП. Злоумышленник проник на территорию больницы, он выдавил москитную сетку и похитил сумку, принадлежащую сотруднице учреждения. В сумке злоумышленник нашел ключи от автомобиля и банковскую карту. Россиянин решил прокатиться на угнанном авто, он грубо нарушил правила движения и сбил ребенка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Ранее псевдомассажист приехал на вызов к мужчине и ограбил его.

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