В Люберцах локализовали возгорание на территории завода

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар на территории завода в подмосковном городе Люберцы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«По уточненным данным, площадь [возгорания] составила 2 700 квадратных метров», — говорится в заявлении.

Как рассказали в ведомстве, привлеченные к тушению огня вертолеты ГКУ «Московский авиационный центр» сбросили 150 тонн воды. Позже пресс-служба МЧС РФ уточнила, что открытое горение на месте ЧП ликвидировано.

Возгорание на территории бывшего завода имени Ухтомского (сейчас — Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения) в Московской области зафиксировали утром 15 августа. Предварительно, пожар произошел в здании компании «Структура Арт». Она специализируется на производстве выставочных декораций.

Изначально сообщалось, что пламя распространилось на площади 1600 квадратных метров. Позже в МЧС РФ заявили, что площадь пожара достигла 3500 квадратных метров.

К ликвидации огня были привлечены 80 сотрудников экстренных служб и 24 единицы техники. Более того, на место ЧП вылетели вертолеты Ка-32 и Ми-26.

Ранее в Санкт-Петербурге на территории завода «Красный треугольник» произошел пожар.