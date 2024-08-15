Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о безопасных дозах алкоголя

Врач Гончаров: безопасной дозы алкоголя не существует

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Безопасной дозы алкоголя не существует, он в любом случае будет провоцировать выработку толерантности к нему со временем. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Олег Гончаров.

Врач также уточнил, что в этом вопросе нет разницы, какой именно напиток будет употреблять человек. При этом он подтвердил, что маленькие дозы алкоголя будут связаны с меньшим риском для здоровья, чем большая выборка.

«Если человек выпивает стандартную дозу алкоголя, это как правило 150-200 мл, каждый день, то это входит в привычку. Часто начинает человек пить в гастрономических целях, потому что это вкусно, но довольно быстро доза увеличивается, толерантность растет и человек выпивает уже потому, что ему не хватает этого состояния. <...> Алкоголь действует на ГАМК-систему, это тормозная, противотревожная система мозга», — подчеркнул Гончаров.

Онколог Иван Карасев до этого говорил, что алкоголь способствует развитию нескольких видов рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По его словам, злоупотребление алкоголем повышает риск карциномы губы и ротовой полости, рака пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы и прямой кишки. Снизить этот риск может только минимизация употребления алкоголя.

Ранее врач рассказал, что намного опаснее сигарет и спиртного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами