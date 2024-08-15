Россиянам рассказали о безопасных дозах алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует, он в любом случае будет провоцировать выработку толерантности к нему со временем. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Олег Гончаров.

Врач также уточнил, что в этом вопросе нет разницы, какой именно напиток будет употреблять человек. При этом он подтвердил, что маленькие дозы алкоголя будут связаны с меньшим риском для здоровья, чем большая выборка.

«Если человек выпивает стандартную дозу алкоголя, это как правило 150-200 мл, каждый день, то это входит в привычку. Часто начинает человек пить в гастрономических целях, потому что это вкусно, но довольно быстро доза увеличивается, толерантность растет и человек выпивает уже потому, что ему не хватает этого состояния. <...> Алкоголь действует на ГАМК-систему, это тормозная, противотревожная система мозга», — подчеркнул Гончаров.

Онколог Иван Карасев до этого говорил, что алкоголь способствует развитию нескольких видов рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По его словам, злоупотребление алкоголем повышает риск карциномы губы и ротовой полости, рака пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы и прямой кишки. Снизить этот риск может только минимизация употребления алкоголя.

Ранее врач рассказал, что намного опаснее сигарет и спиртного.