Российские ученые помогут выбрать лауреатов Научной премии Сбера

Четверо российских ученых возглавили ученые советы номинаций Научной премии Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Ученый совет номинации «Физический мир» в поддержку фундаментальных наук, необходимых для понимания природы, возглавил академик РАН, профессор, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией физической химии полимеров Института элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова Алексей Хохлов.

Академик РАН, член Президиума РАН, профессор, доктор химических наук, руководитель секции физико-химической биологии отделения биологических наук РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Донцова возглавила ученый совет премии в номинации «Науки о жизни».

Главной в номинации «Цифровая вселенная» стал академик РАН, директор Математического института им. В. А. Стеклова Дмитрий Трещев.

Номинацию для молодых исследователей «AI в науке» возглавил профессор, доктор физико-математических наук, ректор Университета Иннополис Александр Гасников.

Как отметил вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбера Альберт Ефимов, все больше ученых интересуются Научной премией Сбера.

«Увеличивается конкуренция и уровень подаваемых заявок, дискуссия и обсуждение в академических кругах приобретают все больший масштаб», — сказал он.

Сопредседателями комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов. Церемония награждения состоится в конце 2024 года.