Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые помогут выбрать лауреатов Научной премии Сбера

Четверо российских ученых вошли в совет Научной премии Сбера

close
100%
Сбер

Четверо российских ученых возглавили ученые советы номинаций Научной премии Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Ученый совет номинации «Физический мир» в поддержку фундаментальных наук, необходимых для понимания природы, возглавил академик РАН, профессор, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией физической химии полимеров Института элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова Алексей Хохлов.

Академик РАН, член Президиума РАН, профессор, доктор химических наук, руководитель секции физико-химической биологии отделения биологических наук РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Донцова возглавила ученый совет премии в номинации «Науки о жизни».

Главной в номинации «Цифровая вселенная» стал академик РАН, директор Математического института им. В. А. Стеклова Дмитрий Трещев.

Номинацию для молодых исследователей «AI в науке» возглавил профессор, доктор физико-математических наук, ректор Университета Иннополис Александр Гасников.

Как отметил вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбера Альберт Ефимов, все больше ученых интересуются Научной премией Сбера.

«Увеличивается конкуренция и уровень подаваемых заявок, дискуссия и обсуждение в академических кругах приобретают все больший масштаб», — сказал он.

Сопредседателями комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов. Церемония награждения состоится в конце 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами