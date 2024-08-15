На фестивале «Москва 2030» провели экскурсию для участников СВО

Для участников специальной военной операции (СВО), которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в санатории «Горки» в Подмосковье, подготовили специальную экскурсионную программу на фестивале «Москва 2030», сообщается на сайте mos.ru.

На площадке «Культурный город» участники СВО в формате 360 градусов увидели будущие изменения столицы в ближайшее десятилетие.

Также военнослужащие смогли прогуляться по парку «Зарядье» и посетили большой амфитеатр, где прошел концерт «Классика энерджи» симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

В конце экскурсии участники СВО посетили гастроконкурс от департамента торговли и услуг на Манежной площади.

Напомним, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит на 30 площадках в столице с 1 августа по 8 сентября.