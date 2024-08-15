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Россиянка показала гигантскую тыкву, которую вырастила на своем огороде

Жительница Рыбинска показала тыкву весом 230 кг, которую вырастила сама

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ГТРК «Ярославия

Жительница Рыбинска Ольга Догадаева вырастила тыкву рекордно больших размеров. Об этом женщина рассказала в беседе с «Вести Ярославль».

По словам Догадаевой, огород появился в жизни ее семьи после рождения дочери. Позже женщина заинтересовалась выращиванием овощей. В какой-то момент ей попалась информация о семенах гигантских сортов тыквы, и она решила попробовать.

«Опыт был неудачный. 10 июня у нас были заморозки и все тыквы мои померзли. Я это дело, можно сказать забросила, но смотрю — вроде отходит. Листики там начали расти. Вот без особых усилий она у меня выросла 149 килограммов», — поделилась собеседница СМИ.

После продолжения эксперимента россиянке удалось вырастить тыкву весом в 230 килограммов. Огородница отметила, что обратная сторона такого хобби — кропотливый труд и терпение.

Ранее житель Башкирии показал грибы-гиганты, которые собрал во время пробежки по лесу.

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