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В России начался новый пик заболеваемости ковидом

Вирусолог Чепурнов: за неделю заболеваемость коронавирусом в РФ выросла на 30%

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Павел Львов/РИА Новости

В России за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией подскочила на 29,1%, наблюдается очередной пик распространения вируса. Однако теперь россияне переносят заболевание намного легче, так как почти все либо были вакцинированы, либо уже переболели и теперь имеют иммунитет, рассказал 360.ru научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По словам врача, биология ковида не изменилась, он, как и раньше, имеет спады и подъемы. Причем заболеваемость, вероятно, выше, чем прослеживается, так как в легкой форме ковид жители переносят без обращения к врачу, отметил вирусолог.

«А так заболевание стало протекать легче, люди в значительной степени «проэпидемичены» — они либо переболели, либо провакцинированы. Легче переносят все это», — пояснил он.

Тяжелые случаи, однако, еще фиксируются – в основном у пожилых людей. Однако необходимости в выделении специализированных больниц для людей с коронавирусом пока нет, отметил Чепурнов.

В целом рост числа госпитализаций из-за коронавируса наблюдается в 47 регионах, причем в 22 из них рост был более, чем в среднем по стране. Показатель заболеваемости составляет 7,01% на 100 тысяч населения – почти на 30% выше, чем неделей ранее.

Ранее иммунолог рассказал о новой вспышке коронавируса в России.

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