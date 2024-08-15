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В Саратове мужчина дал взятку сотруднику ФСБ, чтобы «отмазать» родственника

Мужчина в Саратове дал взятку в размере почти 500 тысяч рублей сотруднику ФСБ

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ФСБ РФ по Саратовской области

В Саратове мужчина дал взятку в размере почти 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на сообщение региональной прокуратуры и областного Следственного комитета.

Инцидент начался с того, что летом 2024 года его родственника заподозрили в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК) и собирались его задержать. Однако мужчина связался с сотрудником ФСБ, который помогал следствию, и попросил «отмазать» фигуранта от уголовного дела. За это он передал силовику 485 тыс. рублей. Однако сотрудник ФСБ заранее предупредил коллег о готовящейся сделке, поэтому злоумышленника задержали.

Против него возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в крупном размере), его будут судить.

«Фабула первого дела не раскрывается. Известно лишь, что фигурант якобы дал деньги работнику организации и попросил его закрыть глаза на некое нарушение. Вынесено ли решение по этому делу, тоже неясно», — добавили в сообщении.

Накануне Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщало, что Владимир Филиппов, который незаконно представлялся сотрудником ФСБ, получил три года колонии за роль посредника при передаче взятки. Он был задержан с поличным 19 сентября 2023 года — его взяли на моменте получения первой части взятки в размере 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске бывший заместитель мэра осужден за взятки и мошенничество.

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