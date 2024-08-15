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В Москве протестируют систему голосования

Тестовое голосование онлайн и на участках пройдет в Москве 23 августа

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Москве 23 августа перед выборами в Мосгордуму и муниципальных депутатов проверят систему голосования, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Тестовое голосование в онлайн формате и на участках пройдет с 8:00 до 14:00.

Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев, москвичи смогут протестировать все 3 способа голосования.

«Онлайн по ссылке elec.mos.ru или голосование на избирательных участках: с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажных бюллетеней», — сказал он.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, во время тестового голосования специалисты проверят корректность работы всех систем.

«Система электронного голосования, объединяющая онлайн-голосование, терминалы на участках и электронный список избирателей, зарекомендовала себя как надежный современный механизм для волеизъявления граждан», — сказал он.

Вадим Ковалев добавил, что тестовое голосование позволит членам Общественного штаба отработать свои действия на участках и проверить организацию тестового голосования на местах.

Напомним, выборы в Мосгордуму и муниципальных депутатов пройдут в Москве с 6 по 8 сентября.

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