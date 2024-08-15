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МЧС назвало недопустимым необоснованное повышение цен на продукты

МЧС призвало не повышать цены на продукты в Белгородской области

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Глава МЧС России Александр Куренков обратил внимание на недопустимость необоснованного повышения цен на продукты в Белгородской области. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Глава ведомства также поручил Федеральной антимонопольной службе принять активное участие в работе по недопущению роста цен в регионе на товары первой необходимости и продовольствие.

«Вопросы жизнеобеспечения пострадавшего населения прошу держать на постоянном контроле», — заявил Куренков в обращении к членам Правкомиссии.

Также глава МЧС РФ сообщил, что обстановка в регионе остается сложной. В результате террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть большое количество пострадавших граждан. Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

До этого сообщалось, что во время режима ЧС население региона обязано иметь при себе удостоверение личности, эвакуироваться по первому требованию, а также помогать проводить аварийно-спасательные работы.

Ранее в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

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