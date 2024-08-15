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Пятилетний россиянин получил пулю в живот из пневматического ружья

В Якутии 5-летний ребенок получил пулю в живот после выстрела старшего мальчика

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Якутии из-за неосторожного обращения с оружием пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Саха.

Инцидент произошел 14 августа в Мегино-Кангаласском районе, в селе Хаптагай. По предварительной информации, во дворе одного из частных домов семилетний мальчик тренировался стрелять из пневматического ружья. Ребенок выстрелил в металлическую бочку и пуля рикошетом попала в стоящего неподалеку пятилетнего ребенка.

В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Пуля попала ребенку в область живота. Другие подробности о характере травмы и ее тяжести не уточняются.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

До этого в Якутии с ранениями после выстрела от дробовика в больницу доставили двоих подростков. В юношей случайно выстрелил их друг, когда проверял отцовское ружье в гараже.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в голову девочке из пневматики, когда проверял пистолет.

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