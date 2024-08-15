К тушению пожара в подмосковных Люберцах привлекли авиацию

К тушению пожара в производственном здании в подмосковных Люберцах привлекли авиацию. Об этом сообщили ТАСС в МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания выросла до 2 тыс. кв. метров.

О возгорании на предприятии сначала сообщил Telegram-канал «Мои Люберцы». По предварительным данным, возгорание произошло в здании компании «Структура Арт», которая специализируется на производстве выставочных декораций.

Также утром 15 августа сообщалось о пожаре на складе в поселке Чекут Теучежского района Адыгеи. Площадь возгорания составляла 900 квадратных метров. Информации о пострадавших не было.

До этого пожар произошел на заводе «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. В МЧС рассказали, что на территории предприятия, где выпускают резиновые изделия, загорелся гараж размером 12 на 15 метров. Огонь успел распространиться на площади в 150 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 12 сотрудников экстренных служб и три единицы техники.

Ранее в Москве загорелся торговый комплекс.