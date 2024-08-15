В МЧС раскрыли размер выплат в регионах, где введен режим ЧС

Жители регионов, в которых введен режим ЧС федерального характера, могут получить единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

Там отметили, что мероприятия по ликвидации последствий при таком режиме финансируются из федерального бюджета.

При частичной утрате имущества первой необходимости гражданам могут выплатить 75 тыс. рублей, при полной утрате — 150 тыс. рублей.

Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплата составляет 600 тыс. рублей. В случаях легкого вреда здоровью — 300 тыс. рублей.

15 августа режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Белгородской области.

14 августа губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что из-за ежедневных обстрелов ВСУ пострадали многие местные жители, разрушены дома. В связи с этим в области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Ранее режим КТО ввели в трех регионах России.