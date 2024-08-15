Россиянам назвали правила первой помощи при солнечном ударе

При солнечном ударе важно сразу же перенести пострадавшего в прохладное место, после чего — вызвать скорую помощь. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Специалист отметил, что такой недуг легко наступает в солнечную и жаркую погоду.

«Нередко, если с человеком такое случилось, сам он уже ничего сделать не может. Поэтому ему необходимо помочь — переместить в прохладное место, положить влажную повязку на голову, дать воды и вызвать скорую помощь», — сказал Гринин.

По его словам, в жару лучше всего держаться в тени, чтобы не допустить появления таких последствий. На улице он советует носить головной убор и не забывать пить чистую воду. Одеваться лучше в одежду из натуральной ткани, потому что синтетические материалы будут препятствовать отводу тепла, заключил эксперт.

Врач-педиатр кандидат медицинских наук Евгений Тимаков до этого говорил, что детям во время прогулок в жаркую погоду важно одевать панамку или другой головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Кроме того, для защиты от солнца специалист рекомендует наносить на кожу ребенка солнцезащитные кремы. Еще один совет, который дал врач, — ограничить время нахождения на солнце.

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